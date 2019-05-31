Косаток и белух оставили в «китовой тюрьме» в Приморье

Южно-Сахалинский городской суд частично удовлетворил иск об освобождении косаток и белух из «китовой тюрьмы» в бухте Средняя в Приморье и не стал изымать животных из незаконного владения. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам адвоката подавших иск зоозащитников Наталии Лисицыной, суд признал, что косатки и белухи были выловлены незаконно, оставив вопрос о изъятии животных из «китовой тюрьмы» и возвращении их в естественную среду обитания открытым.

«Причины этого решения мы узнаем 5 июня, когда будет мотивированное решение суда. В нем суд изложит все свои доводы», — добавила она.

Решение суда будет обжаловано зоозащитниками, поскольку, по словам Лисицыной, право освобождения животных принадлежит Росприроднадзору. Также, по ее мнению, признание незаконными приказов Росрыболовства о квотах на отлов косаток и белух «даст основания другим госорганам изъять животных и выпустить их на свободу».

Представители компаний-отловщиков в свою очередь заявили, что не могут выпустить животных на безвозмездной основе, потому что «получили разрешение госорганов на их вылов, соответственно и право собственности на выловленных животных».

Ранее, 23 мая, в суде гендиректор компании-отловщика «Афалина» Алексей Решетов заявил, что не собирается выпускать млекопитающих и считает их своей собственностью. В Минприроды на это ответили, что «окончательное решение будет принимать высшее руководство».

О готовящейся продаже краснокнижных косаток в Китай стало известно в октябре 2018 года. В бухте Средняя недалеко от Находки незаконно содержались 13 краснокнижных косаток вместе с 90 белухами в «китовой тюрьме» и страдали от холода, льда и снега. Было возбуждено дело о жестоком обращении с животными и незаконном вылове водных биологических ресурсов. Позднее три белухи и одна косатка исчезли. Администрация президента взяла ситуацию на особый контроль.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!