Владелец «китовой тюрьмы» решил отпустить животных после заявления Кремля

Владелец приморских косаток и белух, гендиректор компании «Афалина» Алексей Решетов решил освободить животных. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Все наши действия направлены на выполнение поручения президента России», — объявил он.

В четверг, 23 мая, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков констатировал невыполнение поручений главы государства Владимира Путина по этой проблеме. Президент поручал решить проблему китовой тюрьмы до 1 марта.

Ранее Решетов говорил, что не намерен выпускать млекопитающих. Он подчеркивал, что животные принадлежат ему, и вопрос об их освобождении может подниматься только после лишения его права собственности.

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В октябре 2018-го экологи сообщили о готовящейся продаже 13 краснокнижных косаток из России в Китай. Эти животные, а также 90 белух содержались в «китовой тюрьме» недалеко от Находки, в бухте Средняя. Млекопитающие страдали от холода и льда. Ситуацию взяли под особый контроль в администрации президента.

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