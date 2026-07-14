Россиян предупредили об опасности покраски забора

Химик Дорохов: Красить забор в жару опасно для здоровья

Покраска забора в сильную жару может оказаться опасной для здоровья. Об этом россиян предупредил кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, при высокой температуре из краски активно испаряются летучие компоненты. Кроме того, жара усиливает нагрузку на организм, из-за чего в него поступает больше паров растворителей, первые признаки воздействия которых легко спутать с перегревом.

Дорохов отметил, что наибольшую опасность представляют краски на основе органических растворителей. При вдыхании высокой концентрации паров веществ в составе таких материалов могут появиться головная боль, головокружение, слабость, тошнота, раздражение глаз и слизистых оболочек. Менее опасны водно-дисперсионные краски с водой в составе, в которых содержится меньше летучих органических соединений, однако и такие материалы могут нанести вред.

Эксперт рекомендовал проводить работы при температуре воздуха не выше 20-25 градусов тепла. Если покраску нельзя перенести, следует делать регулярные перерывы, пить достаточное количество воды, использовать перчатки и респиратор с фильтрами. При ухудшении самочувствия необходимо сразу прекратить работу и выйти на свежий воздух.

Ранее гастроэнтеролог Татьяна Головчанская предупредила об опасности холодных напитков в жару для части людей. По ее словам, в некоторых случаях такие жидкости могут вызвать спазм пищевода.