Выловившую косаток для «китовой тюрьмы» фирму оштрафовали на 56 миллионов рублей

За нарушения правил рыболовства Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал на 56,4 миллиона рублей компанию «Океанариум ДВ», которая вместе с еще тремя организациями отлавливала косаток и белух, содержащихся в «китовой тюрьме» в бухте Средняя в Приморье, сообщает РИА Новости.

Согласно материалам дела, фирма выловила с нарушениями трех косаток. В частности, использовались неправильные орудия лова, тип судов, конструкции для транспортировки животных, было выбрано неподходящее место вылова, на судах не было ветеринарного врача. Компания свою вину не признала и намерена обжаловать вынесенное решение.

Ранее отловщик косаток «Белый кит» был оштрафован почти на 30 миллионов рублей. Еще две организации — «Сочинский дельфинарий» и «Афалина» — ожидают суда.

Ранее министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин говорил, что животных выпустят в естественную среду обитания до конца лета. 7 июня глава Росрыболовства Илья Шестаков уточнял, что это произойдет в течение 10 дней. На заседании суда 14 июня представитель «Океанариум ДВ» также указал, что освобождение четырех млекопитающих из «китовой тюрьмы» переносится на неделю. Другие подробности он не раскрыл.

В октябре 2018 года экологи узнали о готовящейся продаже в Китай краснокнижных косаток, которые содержались вместе с белухами в бухте Средняя около Находки и страдали от холода и жестокого обращения. Позднее одна косатка и три белухи исчезли. Администрация президента взяла ситуацию на особый контроль. 31 мая Южно-Сахалинский городской суд частично удовлетворил иск об освобождении животных, но не изъял животных у владельца.

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