Отловщика косаток и белух в Приморье оштрафовали почти на 30 миллионов рублей

Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал одну из компаний-отловщиков косаток и белух для «китовой тюрьмы» в бухте Средняя в Приморье. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, компанию «Белый кит» признали виновной в нарушении правил рыболовства по части 2 статьи 8.17 КоАП. Ей назначили штраф в размере 28,2 миллиона рублей без конфискации судна.

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Остальные дела в отношении компаний-отловщиков будут рассмотрены 10 и 11 июня.

Ранее министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин заявил, что косаток и белух из «китовой тюрьмы» выпустят в естественную среду обитания до конца лета. Он уточнил, что проконсультировался по поводу адаптации животных с Мишелем Кусто и выяснил, что навыки косаток и белух не могли быть утрачены за год в «китовой тюрьме».

31 мая Южно-Сахалинский городской суд частично удовлетворил иск об освобождении косаток и белух, но не изъял животных у владельца. Зоозащитники планируют обжаловать это решение. Представители компаний-отловщиков в свою очередь заявили, что не выпустят животных, потому что «получили разрешение госорганов на их вылов, соответственно, и право собственности на выловленных животных».

О готовящейся продаже краснокнижных косаток в Китай стало известно в октябре 2018 года. В бухте Средняя недалеко от Находки незаконно содержались в «китовой тюрьме» 13 краснокнижных косаток и 90 белух, где они страдали от холода и обледенения. Было возбуждено дело о жестоком обращении с животными и незаконном вылове водных биологических ресурсов. Позднее три белухи и одна косатка исчезли. Администрация президента взяла ситуацию на особый контроль.

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