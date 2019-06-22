Обеспокоенных косаток и белух из «китовой тюрьмы» привели в чувство

Косатки и белухи, которых начали вывозить из китовой тюрьмы в Приморье, забеспокоились, но со временем их состояние улучшилось. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудников тихоокеанского филиала Всероссийского научно- исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

«По словам специалистов, дыхание у всех животных спокойное, что говорит о снижении их беспокойства, связанного с перевозкой на автотранспорте и перегрузкой на судно», — уточнили в институте. Животных поместили в транспортировочные ванны, их накрыли предохраняющими от солнечных лучей тентами.

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Об отправке первой группы животных, которых держали в бухте Средней, к местам выпуска стало известно 20 июня во время прямой линии в президентом Владимиром Путиным.

О «китовой тюрьме» возле Находки стало известно в октябре 2018 года. В бухте содержались косатки, занесенные в Красную книгу, а также белухи. Животные страдали от холода и жестокого обращения. Их должны были продать в Китай.

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