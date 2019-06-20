Путин порадовался за косаток из «китовой тюрьмы»

Проблема с косатками и белухами из «китовой тюрьмы» в бухте Средняя в Приморье возникла из-за высокой стоимости животных. Об этом в четверг, 20 июня, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии. Трансляцию мероприятия ведет РИА Новости.

В ходе прямой линии президенту доложили о прогрессе в решении проблемы с косатками и белухами. «Проблема известна, только косатки, насколько я понимаю, стоят около ста миллионом долларов, поэтому интересантов очень много. Слава богу, движение началось», — отметил российский лидер.

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Ранее сообщалось, что косаток из «китовой тюрьмы» начали перегружать из вольеров в автомобили для выпуска в естественную среду обитания. В интернете появилось видео, снятое очевидцами, как подъемный кран поднимает специальную ванну для транспортировки и опускает ее в фуру.

В июне суд оштрафовал компании «Сочинский дельфинарий», «Белый кит» и «Океанариум ДВ» на общую сумму более 110 миллионов рублей. Их признали виновными в незаконном вылове косаток. Компании намерены обжаловать решение.

О «китовой тюрьме» возле Находки стало известно в октябре 2018 года. В бухте содержались косатки, занесенные в Красную книгу, а также белухи. Животные страдали от холода и жестокого обращения. Их должны были продать в Китай. Позднее одна косатка и три белухи исчезли. Администрация президента взяла ситуацию на особый контроль. 31 мая Южно-Сахалинский городской суд частично удовлетворил иск об освобождении животных, но не изъял животных у владельца.

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