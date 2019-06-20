Косаток начали вывозить из «китовой тюрьмы»

newsvl.ru

Косаток из «китовой тюрьмы» бухте Средняя в Приморье начали перегружать из вольеров в автомобили для выпуска в естественную среду обитания. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на очевидца. Видео, как косаток начали грузить, появилось на портале VL.ru.

«Двух косаток перегружают в фуры. К базе подъехали автомобили полиции», — сообщил очевидец. На появившихся в сети кадрах видно, как подъемный кран поднимает специальную ванну для транспортировки и опускает ее в фуру.

В пресс-службе Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра (ТИНРО-Центр) подтвердили агентству, что идет подготовка к выпуску животных.

Материалы по теме «Сделаем так, чтобы они не исчезли» Кусто приехал в Россию спасать косаток и белух из китовой тюрьмы. За ними следит весь мир

В июне суд оштрафовал компании «Сочинский дельфинарий», «Белый кит» и «Океанариум ДВ» на общую сумму более 110 миллионов рублей. Их признали виновными в незаконном вылове косаток. Компании намерены обжаловать решение.

О «китовой тюрьме» возле Находки стало известно в октябре 2018 года. В бухте содержались косатки, занесенные в Красную книгу, а также белухи. Животные страдали от холода и жестокого обращения. Их должны были продать в Китай. Позднее одна косатка и три белухи исчезли. Администрация президента взяла ситуацию на особый контроль. 31 мая Южно-Сахалинский городской суд частично удовлетворил иск об освобождении животных, но не изъял животных у владельца.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!