Чиновники объяснили затопленные из-за грозы улицы Москвы

Несмотря на многочисленные публикации подтопленных из-за ливня улиц и объектов Москвы, в диспетчерскую службу ГУП «Мосводостока» не поступало никаких жалоб на работу системы водоотведения. Об этом «Говорит Москва» сообщила пресс-секретарь организации Оксана Дронова.

По ее словам, столичная ливневая канализация находится в исправном состоянии и справляется с интенсивными осадками. «Это можно сравнить с ванной: попробуйте набрать полную ванну, достать затычку и посмотреть, сколько она будет уходить. Это не значит, что у вас плохо работает труба или она засорена. Нужно было некоторое время водосточной сети, чтобы справиться с потоком воды», — сказала чиновница.

30 мая в столице выпала половина месячной нормы осадков, в некоторых местах юга и центра Москвы образовались огромные озера с дождевой водой.

Ливню с грозой предшествовали несколько дней аномальной жары, температура поднималась до 30-31 градуса тепла. Климатологи предупреждали, что после затяжных периодов такой жаркой погоды возможны торнадо, смерч или шквалистый ветер.