Москвичей предупредили о возможном торнадо

Вслед за жарой, которая продлится в столице в течение недели, москвичей могут ожидать шквалистый ветер, смерчи и торнадо. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказал заведующий лабораторией климатологии Института географии Российской академии наук (РАН), заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов.

По его словам, подобные природные явления иногда возникают в московском регионе после затяжных периодов жаркой погоды, из-за которой влага из земли испаряется и накапливается в воздухе.

«Если жара устанавливается надолго — на десять дней и более, то устанавливается блокирующий антициклон, когда в течение десяти-двадцати дней атмосфера прогревается, земля прогревается, испарение растет, тогда смена погоды часто сопровождается торнадо, как, например, в Европе», — сказал Семенов.

Он отметил, что наиболее опасный период для этого — конец мая и начало июня. Вероятность появления торнадо или смерча сохраняется до сентября-октября, когда земля остывает, а атмосфера становится более устойчивой.

Аномальная жара в Москве началась во вторник, 28 мая, и предположительно продлится несколько дней. Согласно прогнозам, в среду, 29 мая, температура поднимется до 32 градусов. В пятницу, 31 мая, она начнет снижаться.

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