В Москву придет аномальная жара

В Москве ожидается до 32 градусов тепла на следующей неделе. Об этом сообщили в Гидрометцентре России, передает «Интерфакс».

В понедельник, 27 мая, воздух прогреется до 21-23 градусов, осадков не ожидается. Во вторник, 28 мая, температура поднимется до 27 градусов выше ноля, а на следующий день, в среду — до 30-32. Синоптики отмечают, что жаркая погода в Москве и Подмосковье продержится до 30 мая.

В пятницу, 31 мая, температура в регионе начнет снижаться. Так, по прогнозам Гидрометцентра, воздух прогреется только до 23-28 градусов.

В конце недели, 2 июня, ожидается кратковременный дождь и 22-24 градуса тепла.

Ранее в мае «Гринпис России» предупредил, что аномальная ситуация 2010 года, когда в регионах европейской части России образовалась сильнейшая дымовая завеса, может повториться. Так, экологи обнаружили во многих регионах тлеющие торфяники. Кроме того, ситуация осложняется «дефицитом влаги в почве».

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