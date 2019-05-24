Занятия в школах Воркуты отменили из-за майской метели

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Во всех 18 школах Воркуты отменены уроки из-за сильной метели, которая началась в городе утром в пятницу, 24 мая. Об этом ТАСС рассказал глава администрации муниципалитета Игорь Гурьев.

«Но на проведении единого госэкзамена, который сегодня проходит в девятых классах, это не сказывается», — сказал он, добавив, что такая погода для горожан не стала неожиданностью.

Днем ранее в учебных заведениях Воркуты прошел традиционный праздник последнего звонка.

В центре погоды «Фобос» агентству сообщили, что на северо-востоке Коми в районе Воркуты наблюдается сильный северный и северо-западный ветер со скоростью до 20 метров в секунду и осадки в виде снега. Температура воздуха — минус три-пять градусов. «Общая сумма осадков за день может составить 4-5 миллиметров», — добавили в организации.

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