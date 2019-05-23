В российских школах захотели ввести новую должность из-за случаев стрельбы

В российских школах предложили ввести должность заместителя директора по безопасности из-за участившихся случаев стрельбы. Об этом заявил заместитель главного управления по противодействию экстремизму МВД России Игорь Морозов на всероссийском форуме «Антитеррор» в Красноярске, передает РИА Новости.

По его словам, в последнее время стандартных мер безопасности в школах стало недостаточно, поскольку среди подростков увеличился интерес к движению «скулшутинг» (нападение учащегося школы на других детей с огнестрельным оружием внутри учебного заведения). «Способствовать решению данной проблемы могло бы введение в школах должности заместителя директора по безопасности образовательного процесса», — предположил Морозов.

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Так, в обязанности замдиректора по безопасности может войти проведение профилактических бесед с родителями и учениками. Морозов предложил направить должностную инструкцию главам регионов для рассмотрения и возможного использования в школах.

В последнее время было зафиксировано несколько случаев стрельбы в российских школах. В марте в Краснодарском крае 14-летний ученик устроил стрельбу из пневматического пистолета у здания средней школы №10 станицы Ахтанизовская и ранил нескольких сверстников. Ранее, в январе, ученик девятого класса устроил стрельбу из ружья у школы в поселке Абалаково Енисейского района Красноярского края.

В 2017 году резонанс произвела история ученика девятого класса, который устроил стрельбу в школе подмосковной Ивантеевки. По версии следствия, подросток пришел на урок с опозданием и неадекватно отреагировал на сделанное педагогом замечание. После беседы с преподавательницей школьник вернулся в класс и начал стрелять из пневматики. Учительница получила черепно-мозговую травму, ее прооперировали. Также пострадали три ученика, которые получили травмы, выпрыгнув из окон. Одна из девочек сломала при этом позвоночник.

Устроившего стрельбу подростка приговорили к семи годам и трем месяцам воспитательной колонии.

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