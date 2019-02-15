Ивантеевского школьника-стрелка отправили в колонию

Подростка, устроившего стрельбу в школе в подмосковной Ивантеевке, приговорили к семи годам и трем месяцам воспитательной колонии. Об этом в пятницу, 15 февраля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Мособлсуда Анна Тюрина.

В ходе прений сторон гособвинитель просил суд приговорить школьника к девяти с половиной годам лишения свободы в воспитательной колонии. Потерпевшая сторона заявила гражданские иски на сумму свыше четырех миллионов рублей, однако суд удовлетворил их частично — на общую сумму более двух миллионов рублей.

Ученик девятого класса устроил стрельбу в школе подмосковной Ивантеевки в сентябре 2017 года. По версии следствия, подросток пришел на урок с опозданием и неадекватно отреагировал на сделанное педагогом замечание. После этого преподаватель вышла с ним в коридор, где они сначала говорили на повышенных тонах, а после он напал на учительницу с кухонным топориком. Затем, войдя в класс, подросток начал стрелять из пневматики и привел в действие самодельные петарды.

Учительница получила черепно-мозговую травму, ее прооперировали. Также пострадали три ученика, которые получили травмы, выпрыгнув из окон. Одна из девочек сломала при этом позвоночник.

Следственный комитет квалифицировал действия школьника как хулиганство и покушение на убийство. Второе обвинение появилось после показаний подруги обвиняемого: она рассказала, что он пообещал повторить атаку, но «с большими потерями».

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