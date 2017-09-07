СК посетовал на излишний ажиотаж вокруг стрельбы в ивантеевской школе

Следственный комитет России (СКР) пожаловался на излишний ажиотаж, который создают СМИ вокруг стрельбы в школе в Ивантеевке. Об этом в четверг, 7 сентября, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ведомства.

«Хотелось бы обратить внимание, что подробное обсуждение этой темы в СМИ лишь повышает интерес подростков к ней. Думаю, никто не желает, чтобы негативный опыт этого ученика повторил кто-либо еще, поэтому призываю журналистов и средства массовой информации помнить об этом и не создавать ажиотаж вокруг произошедшего», — приводятся в сообщении слова официального представителя СКР Светланы Петренко.

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Ранее в четверг Басманный суд Москвы арестовал нападавшего на два месяца, хотя защита просила поместить его под домашний арест, чтобы он смог обучаться на дому. Подростка обвиняют в хулиганстве, помимо этого, его действия дополнительно квалифицированы как покушение на убийство.

На заседании школьник признал свою вину. По словам адвоката, подросток раскаивается в содеянном и просит прощения у потерпевших.

Нападение в ивантеевской школе было совершено утром 5 сентября. По версии следствия, ученик 9-го класса пришел на урок с опозданием и неадекватно отреагировал на сделанное педагогом замечание. После этого преподаватель вышла с ним в коридор, где они сначала говорили на повышенных тонах, а после он напал на нее с кухонным топориком. Затем, войдя в класс, подросток начал стрелять из пневматики и привел в действие самодельные петарды.

Женщина получила черепно-мозговую травму, также пострадали три ученика, которые выпрыгнули из окон. Одна из девочек сломала позвоночник.

