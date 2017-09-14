Девятикласснику из Ивантеевки предъявили обвинения за стрельбу в школе

Девятикласснику, устроившему стрельбу в школе подмосковной Ивантеевки, предъявлено обвинение. Об этом ТАСС сообщил адвокат Виктор Запрудский в четверг, 14 сентября.

«Да, моему доверителю обвинение предъявлено», — сказал он. При этом он отказался сообщить подробности, сославшись на подписку о неразглашении тайны предварительного следствия.

СК квалифицировало действия школьника как хулиганство и покушение на убийство. Второе обвинение появилось после показаний подруги обвиняемого: она рассказала, что он пообещал повторить атаку, но «с большими потерями».

7 сентября подросток был арестован на два месяца по решению Басманного суда Москвы. На заседании он признал вину. Психических расстройств у него не выявлено.

По словам адвоката, его подзащитный раскаивается и просит прощения у потерпевших. Защита просила поместить его под домашний арест, чтобы он смог обучаться на дому.

Нападение в ивантеевской школе было совершено утром 5 сентября. По версии следствия, ученик 9-го класса пришел на урок с опозданием и неадекватно отреагировал на сделанное педагогом замечание. После этого преподаватель вышла с ним в коридор, где они сначала говорили на повышенных тонах, а после он напал на учителя с кухонным топориком. Затем, войдя в класс, подросток начал стрелять из пневматики и привел в действие самодельные петарды.

Учительница получила черепно-мозговую травму, ее прооперировали. Также пострадали три ученика, которые получили травмы, выпрыгнув из окон. Одна из девочек сломала при этом позвоночник.