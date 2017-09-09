Убойное безделье

История подростка, напавшего на Центр образования номер 1 в подмосковной Ивантеевке, наделала немало шуму на минувшей неделе. И хотя статистика говорит, что число совершенных подростками преступлений с каждым годом неуклонно сокращается, специалисты утверждают обратное. В ситуации попыталась разобраться «Лента.ру».

Что скрывает Ивантеевка

В чем причина скандального нападения на подмосковную школу? Судя по предварительным данным, с учебой у подозреваемого в атаке девятиклассника не ладилось: он плохо ладил со сверстниками, был объектом насмешек и розыгрышей, и даже в соцсетях у него зарегистрированы всего три друга (при этом у каждого из них — минимум 150 «френдов»).

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Анализ личности подростка — задача профессиональных психологов и психиатров, соответствующая экспертиза уже назначена. Проводятся и служебные проверки — и в школе, и в отделе полиции. Выводы их наверняка будут такими же, как у многих других подобных разборов: беспокойства не вызывал, на учете не состоял, выглядел нормальным мальчиком.

Эта история попадет в пару диссертаций, часть из них убедительно докажет, что необходимо ускорить повсеместное внедрение ювенальной юстиции, а другая не менее убедительно покажет, что не выполнялись действующие законы, что в конечном итоге и привело к произошедшему. Отчасти правы будут и те, и другие. И даже слова «социально неадаптирован» можно признать верными. Проблема в том, что социально неадаптированных школьников в стране хватает, а произошедшее в Ивантеевке, к сожалению, свидетельствует о том, что в российских школах сегодня не все спокойно.

Поворот не туда

Историй, подобных происшествию с ивантеевским стрелком, хватает. Вот лишь одна из них.

...В начальной школе Миша (здесь и далее имена изменены — прим. «Ленты.ру») был отличником, с удовольствием учился и очень переживал, если по каким-то причинам приходилось пропускать школу. И даже в пятый класс он пошел с удовольствием. Но в середине учебного года его отца уволили с работы, и им пришлось переехать из одной арендованной квартиры в другую, поменьше и подальше от метро. Поменялась и школа. Мальчик, пришедший в новый класс в середине третьей четверти, не смог найти друзей — как оказалось, то, что в его «старой» школе официально и неофициально приветствовалось и поощрялось (например, поднятая на уроке рука, выученные дополнительные стихотворения, самостоятельно подготовленный доклад), в новой считалось позорным.

Очень быстро ребенок стал изгоем, а очки — чуть ли не главным предметом насмешек. Миша мог за себя постоять, и в нескольких драках над признанными лидерами нового класса одержал вверх, но это сделало ситуацию только хуже. А дома было тяжело: так и не сумевший найти работу отец вынужден был таксовать, вымещал неудовлетворенность на жене и сыне, прикладывался к бутылке. В итоге к 14 годам подросток стал часто прогуливать школу, и все реже появлялся дома. Сначала он просто гулял по Москве, затем стал уезжать за много остановок на электричке. Во время одной из таких поездок он познакомился с девочкой, и она втянула его в свою компанию, где новичка приняли как своего: он, вписываясь, сумел побить не самого слабого мальчишку. Очень быстро из-за фамилии он получил кличку Кабан.

Здание школы №1 в Ивантеевке, где подросток совершил акт агрессии против учителя и учащихся Фото: Антон Денисов / РИА Новости 1 /2

В новой компании курили и выпивали, все ее участники были из небогатых семей небольшого подмосковного райцентра. Здесь ценилось умение работать не только руками, но и головой. И Кабан, ловко отливший из свинца в песке кастет, быстро стал авторитетом. Он не сказал, что учился лить оловянных солдатиков на кружке в начальной школе — да его и не спросили. Какая разница?

Для нормального времяпрепровождения нужны были деньги. Компания стала обирать спящих пьяных, потом налетать на нетрезвых одиноких граждан. Три нападения остались безнаказанными, и группа осмелела: однажды вечером совершила нападение на двоих в тамбуре электрички. Убегая, все попали в поле зрения видеокамер... К несчастью, тот самый кастет был у Миши в кармане.

На следствии эксперты дали заключение: «социально не адаптировался, склонен к насилию». Объяснить превращение мальчика Миши в подростка Кабана они не смогли. Обвинения были предъявлены по статьям «Грабеж» и «Хулиганство, совершенное в составе группы», и хотя сейчас Миша под подпиской о невыезде, он не питает иллюзий. Тем более что его отец по-прежнему таксует, и денег на хорошего адвоката в семье нет.

Статистический оптимизм

По официальным данным МВД, за семь месяцев 2017 года (более свежих цифр пока нет) в нашей стране установлены и задержаны 23 242 несовершеннолетних, совершивших уголовные преступления. Это всего четыре процента от числа всех задержанных преступников. Каждое второе преступление несовершеннолетние совершают в составе группы. В докладе также указаны регионы, где ситуация, по мнению правоохранительных органов, наиболее тревожная.

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При этом статистика констатирует: подростковая преступность неуклонно сокращается, цифра 2017 года на 20 процентов меньше аналогичного показателя 2016-го. Казалось бы, прогресс налицо. Но все эксперты, опрошенные «Лентой.ру», говорят, что статистике верить нельзя — хотя бы потому, что из всех несовершеннолетних, обвиняемых по уголовным делам, до совершения преступления на учете стояли только десять процентов, а остальные 90 процентов считались вполне адекватными и социально адаптированными.

«Анализ преступлений, совершенных несовершеннолетними, показывает: они имеют массу различий — социальный статус, уровень успеваемости, состав семей. Но всех их объединяет одно: ненадлежащая организация досуга — то есть им нечем было себя занять в свободное время. Совершенные ими преступления носят чаще всего имущественный характер и совершаются группой подростков, зачастую этнически смешанных. Неизменно объектом таких преступлений становятся дорогостоящие гаджеты (включая смартфоны и мобильные телефоны). Нападения происходят спонтанно, в безлюдном месте, либо жертву "ведут" и нападают, воспользовавшись отсутствием прохожих», — говорит полковник юстиции Сергей Синяговский, заместитель руководителя столичного главка Следственного комитета России (СКР).

По словам Синяговского, особую тревогу у специалистов вызывают преступления, связанные с распространением наркотиков, и участившиеся случаи драк с причинением вреда здоровью.

Кулаки вместо слов

Александра я случайно встретил в коридоре отдела полиции — мне надо было отдать какую-то бумажку, а их с матерью вызвали по заявлению учителей: он давно стоит на внутришкольном учете, а перед самыми летними каникулами избил девочку, младшую сестру своего одноклассника. Мать 13-летнего мальчика полностью погружена в телефон: она с интересом просматривает соцсеть «Одноклассники». Мальчик же сразу обратил внимание на книгу, которую я читал, — мемуары немецкого врача, служившего в 1943 году на Восточном (для немцев) фронте.

Словарный запас у Саши небольшой, он не очень быстро соображает, в разговоре делает большие паузы. Но при этом показал отличное для своих лет знание истории Великой Отечественной войны, особенно техники, как советской, так и немецкой. И даже с удовольствием объяснил мне, почему шахматная подвеска фашистского «Тигра» оказалась неэффективной и чем Т-34 образца 1942 года отличается от Т-34, выпускавшегося после боев на Курской дуге.

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Потом изложил собственную версию своего поведения. Она незамысловата и, к сожалению, традиционна. Однажды учительница, вызвав Сашу к доске, назвала его тупым, весь класс засмеялся. И потом его все стали так дразнить. Саша переживал, но отвечать мог только кулаками — он сильный и ловкий, занимается самбо, ему очень нравится. Но дети все равно его дразнят, причем придумывают разные слова — вот недавно Анька назвала его «шисавреником», а он не знал, хорошее это слово или плохое, и на всякий случай дал ей по шее. Теперь его поставят на учет и выгонят из школы...

Он любил прадедушку, который был офицером-танкистом и прошел всю войну. Сейчас прадедушка в доме престарелых, папа их бросил, а дедушка умер много лет назад, еще до его рождения. Они живут в своей квартире, мама очень много работает и сильно устает. Он умеет готовить — чистит картошку сам и уже учится делать шашлыки. Хочет пожарить их дома, чтобы мама его похвалила. А уроки — кому они нужны, все равно учительница научила других учителей, что он тупой.

Тут пришла инспектор по делам несовершеннолетних, и наш разговор прервался. Но я запомнил мальчика, знающего о Великой Отечественной несколько больше, чем сейчас принято, и поинтересовался причиной его появления в отделе полиции.

Саша не просто дал Ане по шее, а жестоко ее избил, прямо на перемене в школе. У девочки сломан нос, она несколько дней провела в больнице. И да, действительно, и она, и ее старший брат дразнили мальчика.

Убийственное безделье

ЧП в Ивантеевке для криминологов не стало неожиданностью. Если оставить в стороне резонанс, то случаев насилия в школах (пусть и без оружия) не так уж мало. Вот только два самых свежих примера, по которым сейчас расследуют уголовные дела.

В школе одноклассницы жестоко избили малолетнюю девочку. Причем весь процесс они снимали на видео, а ролик выложили в интернет. По данным следствия, девочки заранее спланировали свой поступок, включая процедуру съемки и сайты, на которых разместят видео. По мнению следователей, преступление произошло просто «от нечего делать».

Такая же история по аналогичной причине вскоре была совершена в другой школе — там тоже одноклассницы, страдавшие из-за большого количества свободного времени, спланировали и воплотили в жизнь жестокое избиение малолетней девочки. Кадры тоже выложили в Сеть.

Эксперты ожидают, что ситуация в ближайшее время только ухудшится: в школах ликвидируются бесплатные группы продленного дня и детские досуговые организации. Их, по мнению правоохранителей, надо срочно возвращать.

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«Формально множество бесплатных кружков, но фактически сейчас за все приходится платить. Продленка бесплатна только до 15:30, а за остальное время — заплати. Формально кружок танцев у дочери бесплатен, но фактически каждый месяц мы платим две тысячи. Сын ходит в секцию по борьбе — три тысячи в месяц. И если наша семья может себе позволить эти траты, то многие другие — нет. В прошлом году с дочерью танцевали 17 детей, а в этом остались четверо, новых пришло всего пять. У сына на борьбу ходили 20 человек, а сейчас остались 11 — просто потому, что родители не могут заплатить за "бесплатные" секции. И ситуация такая повсеместна», — рассказывает адвокат Александр Юрьев, отец двоих детей.

Сейчас во многих семьях бабушки и дедушки (у кого они есть) вынуждены работать — жизнь не дешевеет. И школьники после уроков предоставлены сами себе. В ноябре 2016 года в одной из школ на востоке Москвы одноклассники «во время учебного процесса договорились о совместном проведении досуга», как напишут потом в протоколе. После школы в одной из подпольных точек купили спиртное, в неустановленном следствием месте — наркотики. К 21:00, к возвращению родителей домой, двое уже скончались, трое в крайне тяжелом состоянии были доставлены в реанимацию, потом долго лечились. Начало встречи они снимали на мобильные, но выложить в сеть не успели.

Жизнь за классное селфи

Интернет сегодня во многом заменил детям общение. И реалии таковы, что большинство советов, как провести досуг, дети находят именно в сети. Советы все чаще экстремальные: распространение зацепинга и руферства специалисты связывают именно со Всемирной паутиной.

«Сегодня у несовершеннолетних зацепинг — один из способов заявить о себе. Удачное селфи, топовый видеоролик для канала YouTube — практически единственный легкий и быстрый способ получить свой кусочек славы, поднять авторитет в кругу сверстников. Получая адреналин от опасных игр, мальчики и девочки убеждены, что наглядно доказывают превосходство над другими. К сожалению, подростки в полной мере не осознают ценность человеческой жизни, и их экстремальные увлечения часто приводят к летальным последствиям. А на такую мелочь, как запрет взрослых, они просто не обращают внимания — таковы особенности этого возраста», — говорит Сергей Забатурин, московский межрегиональный транспортный прокурор.

Зацеперы Фото: Сергей Ермохин / РИА Новости 1 /3

По его данным, за семь месяцев 2017 года на объектах транспорта в Центральном регионе России травмировано 46 несовершеннолетних, из них семь зацеперов и десять руферов. Все они регулярно выкладывали видеосъемки своих приключений в сеть.

Когда Евгению было девять лет, он получил серьезную травму: машина, в которой мальчик ехал с родителями, несколько раз перевернулась. Его отец погиб (по заключению экспертов, он сел за руль пьяным, что и привело к трагедии), а они с мамой оказались в реанимации. Мальчик сломал позвоночник, его мать 30 дней провела в коме. По этой или по другой причине, но реабилитацию врачи начали с большим опозданием (говорят, нужно было согласие матери, но получить его не могли). Поэтому его спиной врачи занялись только через полгода после выписки из больницы.

Очень скоро выяснилось, что избавиться от последствий травмы можно только с помощью физкультуры, и мама отвела Женю в группу спортивной гимнастики. Его там взяли неохотно и занимались с ним спустя рукава, но некоторые навыки Женя получил, и через два года умел делать такие пируэты, которые многим его ровесникам не удавались.

Все это время в школе Женя был отчасти изгоем: он пропустил больше полугода, а вернувшись в класс, из середнячка стал откровенно отстающим. Над ним смеялись, тем более что все внеклассные мероприятия мальчик пропускал из-за спортивной секции (где, напомним, тоже не блистал).

На 13-й день рождения мама вместо старенького мобильника подарила сыну смартфон, а на следующий день сняла на него показательные выступления сына на секции. Через несколько дней в школе Женя показал эту запись одноклассникам. Ему не поверили, что это был он, и Женя прямо в классе сделал несколько сложных сальто. Так к нему пришла слава.

Славу легко было получить, но сложно удержать, тем более что успеваемость в школе была не очень, а та самая авария оставила след и на его лице тоже. Повторять одно и то же было нельзя. Женя, желая остаться в центре внимания, делал свои сальто в лесу, на крыше гаража, затем на крыше дома… Сначала пятиэтажки, потом — 24-этажки… Просматривая YouTube, он наткнулся на канал руферов — и начал с ними переписываться.

С его перепиской, полной восторгов и желания быть лучшим, я знакомился в материалах доследственной проверки: 17-летний Женя, выполняя очередное сальто с крыши на крышу, сорвался с высоты 11 этажа. Его смартфон нашли на крыше, на специальном штативе, направленным в ту сторону, откуда совершил свой последний прыжок его хозяин.

Отношение к интернету в России полярное, наиболее горячие головы требуют вообще запретить его. Такие рекомендации содержатся сразу в нескольких диссертациях, защищенных организаторами правового процесса в России, причем в самом мягком варианте полковники и генералы требуют ввести государственную цензуру, а в самом жестком — последовать блестящему примеру Северной Кореи.

Но Всемирная паутина — только инструмент. Многие мальчики и девочки, оказываясь после уроков в одиночестве, именно там находят идеи по организации досуга, но одни акцентируют внимание на том, как приготовить обед, а другие ищут способы отомстить обидчикам-учителям и тиранам-одноклассникам.

И сетевые игры на этом фоне теперь представляются наименьшим из зол.