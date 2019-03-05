На Кубани школьник пришел на урок с пистолетом и обстрелял учеников

В Краснодарском крае 14-летний ученик устроил стрельбу из пневматического пистолета у здания средней школы №10 станицы Ахтанизовская и ранил нескольких сверстников. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Согласно версии местных властей, пострадали четверо. В разговоре с РИА Новости глава Темрюкского района Федор Бабенков сказал, что ребята играли с пистолетом на перемене и стреляли по банкам на территории учебного заведения.

«Впоследствии один выстрелил в ногу второму. Их там пять человек было. Попало четырем. Ну, там даже не синяки. Легкие ушибы, никого на госпитализацию не приглашали», — заверил Бабенков, добавив, что полиция устанавливает обстоятельства случившегося.

По информации Telegram-канала Baza, стрельба началась за учебным заведением возле ларька. Восьмиклассник потребовал у других школьников деньги и пригрозил пистолетом. Когда те отказались отдавать наличные, тот начал стрелять в них. Канал и «Интерфакс» отмечают, что пострадавших пять. У всех из них несерьезные ранения.

Telegram-канал «Туподар Краснодар» со ссылкой на рассказы родителей пишет, что инцидент произошел днем ранее, 4 марта. Администрация школы просила взрослых не разглашать информацию о произошедшем, чиновники узнали о ней только сегодня. «Пострадали три мальчика, полиция приехала, но никаких результатов это не дало. Родители в шоке, мальчик этот при полиции угрожал и родителям, и детям, что все равно добьет их», — цитирует канал сообщение родителей.

Официального комментария от силовых ведомств пока не было.

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