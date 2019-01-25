Сгоревшему российскому школьнику поступали угрозы

Мать 15-летнего подростка из Москвы, который в результате несчастного случая получил ожоги 98 процентов тела, рассказала, что школьнику ранее поступали угрозы от сверстников, а весной прошлого года его избили. Об этом в пятницу, 25 января, сообщает РЕН ТВ.

«Он был один, достойных друзей не было. В седьмой класс пришел мальчик, который повел его не по той дороге. Вчера случилось то, что случилось», — сказала женщина, добавив, что ЧП произошло в 11-м часу вечера.

По словам женщины, вместе с ее сыном в подъезде находились трое парней. Подробностей случившегося она не знает. Позже отцу мальчика позвонили с неизвестного номера, в трубке он услышал охрипший голос своего сына, который сказал: «Я думал, они мои друзья».

Сейчас подросток находится в реанимации в тяжелом состоянии.

О несчастном случае сообщалось ранее 25 января. Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, вечером 24 января, юноша сидел в компании товарищей в подъезде и нечаянно облил свои брюки горючей жидкостью и вспыхнул. Ему помог жилец дома.

По другим данным, молодого человека якобы облили и подожгли неизвестные, о чем он сам рассказал врачам в больнице. В ходе осмотра места происшествия следователи нашли пустую канистру с характерным для керосина запахом.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 1 статьи 111 УК РФ). Устанавливаются все обстоятельства случившегося, в том числе условия жизни и воспитания подростка в семье.

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