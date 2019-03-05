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К школьному хулигану приставили тьютора

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К избивавшему одноклассников московскому школьнику приставили тьютора, сообщает «Говорит Москва».

По данным радиостанции, родители учеников московской школы №2000 жаловались, что мальчик несколько раз бил одноклассников. Одну из девочек он ударил по голове и в живот. Ее семья сообщила «Говорит Москва» о госпитализации ребенка из-за проявившихся последствий травм. Они также посетовали, что администрация школе не смогла принять меры в отношении агрессивного четвероклассника.

По словам директора школы Артема Кондрашова, руководство учреждения занимается решением проблемы. 20 февраля в школе провели собрание, на котором решили поместить четвероклассника под присмотр тьютора (личный наставник ребенка с особенностями в поведении — прим. «Ленты.ру»). Он также отметил, что с мальчиком и его семьей работают психолог и социальный педагог.

Как сообщает радиостанция, родители пострадавших учеников пожаловались, что мать агрессивного четвероклассника не выходит на контакт ни с ними, ни с администрацией школы. Ребенок уверен в своей безнаказанности, потому что он несовершеннолетний.

В феврале сотрудники Высшей школы экономики (ВШЭ) выяснили, что примерно каждого четвертого российского школьника (27,5 процента) травят одноклассники, тогда как в целом по миру от буллинга страдает около трети детей (35 процентов). По мнению специалистов, особенность российской школьной среды — в старании скрыть проблему от педагогов и родителей.

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Редакция ищет врачей и медицинских работников. В последнее время все чаще говорят о том, что силовики открыли на них охоту. В Следственном комитете даже создано специальное подразделение, которое будет заниматься исключительно преступлениями в медицине. Поэтому мы ищем врачей, которые сталкивались с правоохранительными органами и могут рассказать нам об этом опыте.
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