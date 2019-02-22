Россиянина задержали за самосуд над школьником-хулиганом

Жителя Большого Камня Сергея Козлова, окунувшего пятиклассника в унитаз, заключили под стражу. Об этом местному изданию DEITA.RU рассказала жена задержанного.

По ее словам, муж успел позвонить ей и предупредить о задержании.

Его поместили в изолятор временного содержания на два дня, уточняет издание PrimaMedia. Мера пресечения Сергею Козлову пока не избрана.

«Он приехал домой с полицией, собрал вещи, и его увезли», — сообщают друзья Козлова, отмечая, что в его семье остро встал финансовый вопрос.

«У него четверо детей, большую сумму на адвоката не смогли собрать за пару дней», — отметили они и объявили сбор средств.

Информацию о задержании одного из участников школьного инцидента подтвердили в пресс-службе управления СК по Приморскому краю, однако отказались раскрыть подробности.

21 февраля в ведомстве сообщили, что самосуд, устроенный родителями учеников над 12-летним школьником в туалете, стал следствием затянувшегося конфликта.

«По предварительным данным, в школе создалась конфликтная нездоровая атмосфера, в результате чего одним из учеников совершались противоправные деяния в отношении сверстников. При этом обращения родителей к администрации школы с просьбой урегулировать ситуацию остались без должного внимания. Подобное отношение привело к совершению противоправных действий со стороны родителей в отношении 12-летнего ученика», — отмечается в пресс-релизе СК.

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Пострадавший ребенок воспитывался только бабушкой. Следователи изучают условия его проживания, отношения в семье, с учителями, сверстниками, а также насколько полно осуществлялся контроль со стороны органов опеки и попечительства за данной семьей.

Также проводится доследственная проверка в отношении руководства школы в связи с их ненадлежащим исполнением должностных обязанностей. Следователи дадут уголовно-правовую оценку тому факту, что администрация школы не реагировала на сигналы о противоправном поведении подростка.

Директора образовательного учреждения после инцидента отстранили от работы.

СК ведет расследование уголовного дела по статье 116 УК РФ («Нанесение побоев или иных насильственных действий, причинивших физическую боль из хулиганских побуждений»). Оно было возбуждено после инцидента. Родители нескольких учеников окунули в унитаз пятиклассника, который систематически издевался над их детьми. Они решили его проучить за то, что он избил девочку, которая теперь находится в больнице с подозрением на разрыв селезенки.

Мальчика направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить степень полученных им телесных повреждений.

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