Самосуд родителей школьников над пятиклассником-хулиганом обернулся делом

Уголовное дело возбуждено по факту избиения ребенка в школе города Большой Камень (Приморский Край), где, по предварительным данным, родители других детей окунули потерпевшего в унитаз. Об этом в среду, 20 февраля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ («Нанесение побоев или иных насильственных действий, причинивших физическую боль из хулиганских побуждений»). Уже назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели.

Как отмечает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру, по факту причинения пятикласснику телесных повреждений проводится проверка.

Ранее стало известно, что родители пятиклассников устроили самосуд над одним из учеников. Местные СМИ писали, что мальчика окунули головой в унитаз за то, что он избил девочку, которая теперь находится в больнице с подозрением на разрыв селезенки.

В администрации края сообщили, что департамент образования и науки Приморья взял на контроль ситуацию в школе Большого Камня, проводится проверка. В мэрии Большого Камня уточнили, что начальник управления образования города выехала в эту школу, на месте проясняет ситуацию.

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