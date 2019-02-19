Подростки-грабители избили полицейского в Москве

Подростки нанесли побои лейтенанту полиции в ходе конфликта на юго-востоке Москвы, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом во вторник, 19 февраля, источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости.

По словам источника, потерпевший — лейтенант внутренней службы, инспектор по особо важным поручениям департамента делопроизводства МВД России. Полицейскому в больнице оказали помощь, после чего отпустили.

При этом, как отметил источник, в ходе нападения похищено ничего не было. Однако уголовное дело возбуждено по пункту «г» части 2 статьи 161 («Грабеж») УК РФ.

18 февраля сообщалось, что в Москве задержали школьника, который на спор ударил сотрудника полиции на Манежной площади и попытался скрыться. Следователи начали доследственную проверку по факту применения насилия к полицейскому.

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