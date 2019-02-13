Полицейский обстрелял автомобиль с водителем-подростком и пострадал

Жители дагестанского села Хаджалмахи избили сотрудника полиции, обстрелявшего автомобиль с подростком за рулем. Об этом пишет издание «Черновик».

Инцидент произошел на территории рынка. Полицейский попытался остановить машину без переднего номерного знака, и после отказа подчиниться открыл огонь. В результате ученик 9 класса, 17-летний местный житель Магомедсалам Гаджиев получил ранение и был доставлен в больницу.

Издание утверждает, что Гаджиев не остановился, поскольку не услышал приказа сотрудника полиции.

РИА «Дагестан» уточняет, что полицейский трижды выстрелил в воздух, и после этого два раза — по автомобилю. Водитель получил осколочные ранения от лобового стекла, стрелявший сам оказал первую помощь пострадавшему.

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25 января в Северной Осетии гости ресторана избили сотрудников ГИБДД, которые пытались задержать водителя автомобиля ВАЗ-2115 за нарушение ПДД.

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