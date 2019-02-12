Сын российского мэра избил мешавшего кататься на лимузине полицейского

19-летний сын мэра Чебоксар Олег Ладыков оказался фигурантом уголовного дела после нападения на сотрудника МВД, сообщает «Интерфакс».

По данным источника агентства, Ладыков будет находиться под домашним арестом до 10 апреля. Дело в отношении него возбудили по части 1 статьи 318 УК («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти»).

Отмечается, что в управлении Следственного комитета по Чувашии, региональной прокуратуре и МВД отказались комментировать произошедшее.

Как сообщает «Комсомольская правда — Казань», 9 февраля Ладыков и двое его приятелей устроили массовую драку и скрылись на лимузине. Их попытался остановить полицейский патруль. Однако Ладыков, по словам источника в правоохранительных органах, ударил сотрудника полиции по голове.

В 2016 году сын главы администрации Чебоксар привлекался к административной ответственности. Находясь за рулем Volkswagen Polo, он попытался обогнать ехавшую перед ним машину, оказался на встречной полосе и врезался в ВАЗ, в результате чего оба водителя получили телесные повреждения. Выяснилось, что Ладыков не имел водительского удостоверения. Он также отказался от прохождения освидетельствования на опьянение.

Его отец Алексей Ладыков стал главой администрации Чебоксар в 2011 году.

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