Обстановка на загоревшемся после атаки ВСУ российском НПЗ изменилась

Спасатели ликвидировали пожар на Ильском НПЗ в Краснодарском крае

Спасатели ликвидировали возгорание на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Краснодарском крае. Об изменении обстановки после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на предприятие сообщил глава Северского района Алексей Чеверев в «Максе».

«Возгорание на территории Ильского НПЗ, произошедшее из-за падения обломков дронов, ликвидировано», — написал Чеверев.

ВСУ атаковали Краснодарский край в ночь на 10 июля. На территории Ильского НПЗ в Северском районе произошло возгорание из-за падения обломков беспилотников. По предварительным данным, никто не пострадал.

Жители Северского района, в котором ВСУ атаковали нефтеперерабатывающий завод, рассказывали, что слышали громкие взрывы. Очевидцы также сообщали, что во время налета украинских беспилотников у них в домах тряслись стены.

