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10:02, 10 июля 2026Россия

Обстановка на загоревшемся после атаки ВСУ российском НПЗ изменилась

Спасатели ликвидировали пожар на Ильском НПЗ в Краснодарском крае
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

Спасатели ликвидировали возгорание на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Краснодарском крае. Об изменении обстановки после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на предприятие сообщил глава Северского района Алексей Чеверев в «Максе».

«Возгорание на территории Ильского НПЗ, произошедшее из-за падения обломков дронов, ликвидировано», — написал Чеверев.

ВСУ атаковали Краснодарский край в ночь на 10 июля. На территории Ильского НПЗ в Северском районе произошло возгорание из-за падения обломков беспилотников. По предварительным данным, никто не пострадал.

Жители Северского района, в котором ВСУ атаковали нефтеперерабатывающий завод, рассказывали, что слышали громкие взрывы. Очевидцы также сообщали, что во время налета украинских беспилотников у них в домах тряслись стены.

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