Очевидцы описали атаку ВСУ на нефтезавод в российском регионе

Жители Краснодарского края заявили о громких взрывах во время атаки ВСУ на НПЗ

Жители Северского района Краснодарского края, в котором Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), рассказали о громких взрывах. Их слова приводит портал 93.RU.

«Там не то, чтобы окна дрожат, они выбиваются практически», — заявил житель района.

Другие очевидцы признались, что слышали характерные для налета беспилотников звуки, похожие на жужжание. У некоторых из жителей во время атаки тряслись стены в домах.

Над домом летит как минимум четыре беспилотника, стены, конечно, трясутся конкретно. Думаю, не скоро будет тихо

житель Краснодарского края

ВСУ атаковали Краснодарский край в ночь на 10 июля. На территории Ильского НПЗ в Северском районе произошло возгорание из-за падения обломков дронов. По предварительной информации, пострадавших нет.