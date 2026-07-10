Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:02, 10 июля 2026Россия

Очевидцы описали атаку ВСУ на нефтезавод в российском регионе

Жители Краснодарского края заявили о громких взрывах во время атаки ВСУ на НПЗ
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Жители Северского района Краснодарского края, в котором Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), рассказали о громких взрывах. Их слова приводит портал 93.RU.

«Там не то, чтобы окна дрожат, они выбиваются практически», — заявил житель района.

Другие очевидцы признались, что слышали характерные для налета беспилотников звуки, похожие на жужжание. У некоторых из жителей во время атаки тряслись стены в домах.

Над домом летит как минимум четыре беспилотника, стены, конечно, трясутся конкретно. Думаю, не скоро будет тихо

житель Краснодарского края

ВСУ атаковали Краснодарский край в ночь на 10 июля. На территории Ильского НПЗ в Северском районе произошло возгорание из-за падения обломков дронов. По предварительной информации, пострадавших нет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Раскрыт план подрыва военного аэродрома в России
    Мать участника СВО лишила выплат многодетную «черную вдову»
    Связанный с Android миф развеяли
    Десятки человек пострадали в ДТП с автобусом в Москве
    Стало известно о применении американских дронов для атак по России
    Захарова предупредила Украину насчет терпения Польши
    В России подскочил спрос на топливные присадки
    Стало известно о проблемах семьи ключевого командира «Вагнера»
    11 человек переломали кости на дне рождения 15-летней школьницы
    Врачи предупредили о малоизвестном симптоме рака кишечника
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok