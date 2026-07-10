Tportal: 40-летний Модрич передумал завершать карьеру в сборной Хорватии

40-летний футболист «Милана» Лука Модрич передумал завершать карьеру в сборной Хорватии. Об этом стало известно Tportal.

В мае сообщалось, что после чемпионата мира-2026 Модрич завершит международную карьеру. Футболист также не собирался продлевать с «Миланом» контракт.

Теперь Модрич планирует остаться и в «Милане», и в сборной Хорватии. Решение продолжить международную карьеру связано с тем, что сборную должен возглавить Славен Билич — тренер, при котором полузащитник дебютировал в хорватской национальной команде.

Хорватия с Модричем на чемпионате мира вышла из группы. В 1/16 финала команда проиграла Португалии (1:2).

Чемпионат мира — 2026 стал для Модрича пятым в карьере. В составе сборной Хорватии он провел 202 матча, в которых забил 29 мячей. Хавбек является серебряным и бронзовым призером чемпионата мира.