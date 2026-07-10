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09:53, 10 июля 2026Спорт

40-летний Модрич передумал завершать карьеру в сборной Хорватии

Tportal: 40-летний Модрич передумал завершать карьеру в сборной Хорватии
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Dan Mullan / Getty Images

40-летний футболист «Милана» Лука Модрич передумал завершать карьеру в сборной Хорватии. Об этом стало известно Tportal.

В мае сообщалось, что после чемпионата мира-2026 Модрич завершит международную карьеру. Футболист также не собирался продлевать с «Миланом» контракт.

Теперь Модрич планирует остаться и в «Милане», и в сборной Хорватии. Решение продолжить международную карьеру связано с тем, что сборную должен возглавить Славен Билич — тренер, при котором полузащитник дебютировал в хорватской национальной команде.

Хорватия с Модричем на чемпионате мира вышла из группы. В 1/16 финала команда проиграла Португалии (1:2).

Чемпионат мира — 2026 стал для Модрича пятым в карьере. В составе сборной Хорватии он провел 202 матча, в которых забил 29 мячей. Хавбек является серебряным и бронзовым призером чемпионата мира.

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