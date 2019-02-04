Уральского депутата обвинили в пьяном дебоше в морге

Депутата городской думы Арамиля Свердловской области Дмитрия Сурина обвинили в том, что он устроил пьяный дебош в больничном морге. Об этом пишет ресурс Ura.ru.

С обвинением против депутата выступил директор ритуальной компании «Доверие» Константин Власенко, утверждающий, что конфликт произошел из-за разногласий по поводу того, кто будет заниматься погребением покойника. «К нам обратились родственники умершего человека, и я отправил в больницу своего агента», — рассказал Власенко. «В это же время в больницу приехал сильно пьяный депутат Дмитрий Сурин. Ритуальная контора "Обряд" (конкурирующая организация — прим. «Ленты.ру») числится на его жене. Он заявил, что все покойники в больнице его, у него договор, напал на моего агента и избил его. Парню пришлось спасаться бегством», — отметил директор похоронного бюро.

От подчеркнул, что избитый депутатом похоронный агент после фиксации побоев написал заявление в полицию.

По мнению Власенко, драка в морге не единичный случай, а следствие недобросовестной конкурентной борьбы, затеянной против его организации местным законодателем. «Как только открылась их контора "Обряд", у нас через пару недель таинственным образом сгорела "Газель", теперь избиение», — утверждает Власенко.

Сурин, в свою очередь, отказался обсуждать данную тему. «Я не буду говорить на эту тему. Засужу всех клеветников», — сказал региональному изданию депутат.

В местной полиции подтвердили факт поданного заявления и сообщили, что все материалы по данному делу готовятся к передаче в Следственный комитет.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!