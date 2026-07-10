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09:51, 10 июля 2026Россия

Матери бойца СВО необоснованно выставили крупный счет за коммунальные услуги

Лантратова: Матери бойца СВО необоснованно выставили крупный счет за коммунальные услуги
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Матери бойца специальной военной операции (СВО) на Украине из Кировской области необоснованно выставили крупный счет за коммунальные услуги. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в Telegram.

По ее данным, местная теплоснабжающая компания через суд потребовала взыскать с россиянки крупную сумму долга за отопление вместе с пенями. Суд без участия женщины вынес судебный приказ, а приставы возбудили исполнительное производство.

«После обращения в прокуратуру незаконный судебный приказ был полностью отменен. Судебные приставы закрыли исполнительное производство, деньги списаны не были», — заключила Лантратова.

Ранее в Подмосковье с 16-летней дочери не вернувшегося с СВО бойца потребовали почти 100 миллионов рублей долга. Суд одобрил иск, но сумма выплат была сокращена до 11,5 миллиона рублей. Кроме того, судья постановил, что квартира, где прописана дочь военного, должна быть продана на торгах.

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