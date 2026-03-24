В Подмосковье с 16-летней девочки потребовали 100-миллионный долг ее погибшего на СВО отца

В Подмосковье с 16-летней девочки взыскали 11,5 миллиона рублей из-за долга отца

В Подмосковье с 16-летней дочери погибшего участника на специальной военной операции (СВО) потребовали почти 100 миллионов рублей долга. Об этом пишет Baza в Telegram.

Как выяснило издание, шесть лет назад отец девочки занял у компании «Мосбанкир» три миллиона рублей, которые планировал потратить на развитие бизнеса. На встрече с главой фирмы Станиславом Маловым он подписал три договора, оформив займ, ипотеку и соглашение об отступном. В результате по документам квартира заемщика отошла матери Малова Вере. Однако в 2023 году из-за финансовых проблем мужчина не смог больше выплачивать проценты. Тогда Маловы подали в суд, но ответчик ушел на СВО, а в апреле 2025 года стало известно о его смерти. Полгода спустя дочь военного вступила в наследство, вместе с квартирой получив и долги родителя.

Издание утверждает, что Вера Малова потребовала от подростка 97 миллионов рублей. В суде женщина заявила, что отец девочки якобы взял у нее деньги в долг, но не вернул. В результате иск был одобрен, но сумма выплат сокращена до 11,5 миллиона рублей. Кроме того, судья постановил, что квартира, где прописана дочь военного, должна быть продана на торгах.

Сейчас за права девочки борется ее мать. Защита семьи считает, что Маловы являются ростовщиками, так как параллельно с делом дочери бойца СВО они участвуют в 24 аналогичных процессах, семьи-участники которых рискуют остаться без квартир.

Ранее в Тюменской области суд обязал девятилетнюю девочку расплатиться по унаследованным от матери долгам. Как выяснилось, россиянка задолжала банкам 370 тысяч рублей. После того, как суд установил, что ребенок является единственной наследницей квартиры, земельного участка и 4125 рублей, требования кредиторов были частично удовлетворены.