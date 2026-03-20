Суд в российском регионе взыскал с девятилетней наследницы долги ее матери

Тюменский суд обязал 9-летнюю девочку погасить унаследованные от матери долги

Суд обязал девятилетнего ребенка расплатиться по унаследованным от матери долгам. Подробности дела со ссылкой на Казанский районный суд Тюменской области приводит издание «МегаТюмень».

Девочка стала наследницей задолжавшей банкам 370 тысяч рублей россиянки. Финансовые учреждения, с которыми не успела расплатиться гражданка, подали в суд на наследника, которым, после того, как от вступления в наследство отказались ее родители, оказалась только родившаяся в 2017 году дочь женщины.

После того как суд установил, что девочка является единственной наследницей долей в квартире и земельном участке, а также 4125 рублей, требования кредиторов были удовлетворены частично, поскольку суммарная стоимость указанных активов составила только около 176 тысяч рублей, что примерно вдвое меньше суммы долгов. Также истцам вернут из бюджета 70 процентов уплаченной ими госпошлины.

Ранее юрист перечислила случаи, в которых право на наследство имеют гражданские супруги. Например, речь может идти об этом, если человек являлся нетрудоспособным иждивенцем наследодателя