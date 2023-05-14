Названы способы получения наследства в гражданском браке

Юрист Зобов рассказал, что гражданские супруги могут получить наследство умершего партнера

В ряде случаев гражданский супруг имеет право наследовать имущество умершего сожителя, сообщили юрист и ведущий юрисконсульт коллегии адвокатов «Ошеров, Онисковец и Партнеры» Андрей Зобов и Маргарита Иванова. О том, как человек, не состоящий в зарегистрированном браке, может получить наследство, они рассказали в беседе с «Лентой.ру».

По словам Ивановой, для фактических «супругов» не существует понятия совместно нажитого имущества. То есть приобретенные в период сожительства за счет общих средств квартира или дорогостоящие акции будут принадлежать тому «супругу», который указан в соответствующих реестрах в качестве правообладателя. В то же время права на движимое имущество, которое не регистрируется в специальных реестрах, будут принадлежать исключительно «супругу», который указан в договоре о приобретении данного имущества в качестве правообладателя.

«Размер потраченных средств для признания права собственности на конкретное имущество правового значения не имеет. Максимум, на что может рассчитывать другой "супруг" в такой ситуации — требовать с бывшего сожителя взыскания неосновательного обогащения в размере расходов, которые он понес на приобретение такого имущества, если он сможет доказать факт несения таких расходов, а другой супруг не докажет, что они были получены в качестве подарка», — добавила юрист.

В каких случаях можно получить наследство

В отличие от супруга, состоящего в зарегистрированном браке, по закону фактический «супруг» не может наследовать имущество умершего сожителя в качестве наследника первой очереди, обратил внимание Зобов. Тем не менее, фактический «супруг» имеет право на наследство в ряде случаев.

Во-первых, если он указан в качестве наследника в завещании наследодателя, а именно умершего сожителя. Во-вторых, фактический «супруг» имеет право на наследство, если он являлся нетрудоспособным иждивенцем наследодателя, поделился юрист.

«Как разъяснил Верховный суд РФ, к нетрудоспособным иждивенцам относятся лица, которые в период не менее года до смерти наследодателя получали от него полное содержание или такую систематическую помощь, которая была постоянным и основным источником средств к существованию. При этом факт родственных отношений или получение иждивенцем собственного заработка, пенсии, стипендии и других выплат — правового значения не имеет», — пояснил он.

В-третьих, каждый из сожителей может завещать или передать по наследственному договору все свое имущество или его часть второму сожителю. «Наследственный договор устанавливает условия, круг наследников и порядок перехода прав на имущество наследодателя после его смерти к пережившим наследодателя лицам», — уточнил собеседник «Ленты.ру».

Таким образом, состоящие в гражданском браке «супруги» не могут по умолчанию рассчитывать на равный раздел приобретенного в период сожительства имущества, а также на долю в наследстве другого супруга. Однако это не исключает возможности защитить свои интересы.

«Например, если в качестве покупателей приобретенной в период сожительства квартиры будут выступать оба сожителя и права каждого из них будут зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, то на данную квартиру возникнет общая долевая собственность и по одной второй доли в праве общей долевой собственности будет принадлежать каждому из «супругов». Соответственно в состав наследства также войдет не вся квартира, а лишь одна вторая доли в праве собственности на нее, в связи с чем отсутствие завещания или возможность его одностороннего изменения в любой момент не нарушит интересы другого супруга», — подытожил Зобов.

Ранее юрист Светлана Корабель предупредила, что потребовать раздела имущества при разводе могут не только супруг или супруга, но и кредиторы при взыскании долгов или банкротстве, а также предыдущие супруги. В беседе с «Лентой.ру» она посоветовала заключать брачный договор, чтобы защитить имущество от раздела.