Россиянам дали советы по защите имущества от раздела

Юрист Корабель посоветовала заключать брачный договор, чтобы защитить имущество от раздела

Потребовать раздела имущества при разводе могут не только супруг или супруга, но и кредиторы при взыскании долгов или банкротстве или даже предыдущие супруги, предупредила юрист, советник по наследственному планированию, директор агентства ЮС КОГЕНС Светлана Корабель. В беседе с «Лентой.ру» она поделилась советами по защите имущества.

Какое имущество подвергается разделу

Разделить можно только общее имущество, например, то, которое появляется в период брака, сообщила специалист. В соответствии со статьей 34 Семейного Кодекса РФ к такому имуществу относятся: доходы каждого супруга от трудовой, предпринимательской деятельности, а также иные денежные выплаты, приобретенные за счет общих доходов, движимые и недвижимые вещи, паи, вклады, ценные бумаги, доли в обществах и иное имущество, нажитое в период брака, независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено.

Не является общим имуществом имущество супругов до брака, имущество, полученное в дар, по наследству или иным безвозмездным сделкам, вещи индивидуального пользования, кроме драгоценностей и предметов роскоши, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности.

Бессрочный режим совместной собственности

Важно, что даже после развода, если не было раздела имущества супругов, сохраняется режим совместной собственности супругов — бессрочно Светлана Корабель юрист

Потребовать выдела доли супруга, по словам юриста, можно в любое время, даже после смерти. «Например, ситуация: открывается наследственное дело, у наследодателя есть жена и двое детей, а также ранее была другая супруга. Среди наследников будут только действующая супруга и двое детей. Но первая супруга вправе подать иск о выделе ее супружеской доли в отношении того имущества, которое было приобретено еще в период брака с ней. Так квартира и бизнес в виде долей в обществе, приобретенные в первом браке, стали предметом спора и раздела», — привела пример Корабель.

Варианты защиты имущества от раздела

Специалист посоветовала избегать создания общего имущества или менять его в процессе жизни, чтобы защитить от раздела. Достигнуть этого можно двумя путями. Первый вариант — это брачный договор с формулировкой, что все имущество супругов является раздельной собственностью, и каждый супруг владеет единолично тем имуществом, которое за ним зарегистрировано.

Брачный договор можно заключать в любой период до и в течение брака. После расторжения брака — только судебный порядок раздела Светлана Корабель юрист

«Если речь идет о защите имущества от раздела кредиторами или в рамках будущего банкротства, очень важно сохранить принцип равного раздела имущества в брачном договоре, исходя из принципа 50 на 50. Иначе он будет оспорен в суде, как ущемляющий интересы кредиторов или второго супруга», — поделилась юрист.

По ее словам, часто при разводе супруги делят имущество неравномерно, отходя от принципа равенства долей 50 на 50. Например, оставляя большее по стоимости имущество тому супругу, с которым остаются дети. «Такой аргумент для увеличения доли одного из супругов не будет иметь веса в случае спора с кредиторами или в банкротстве», — предупредила собеседница «Ленты.ру».

Второй вариант — это раздел совместно нажитого имущества в судебном порядке. «В случае судебного спора о разделе имущества, суды чаще всего присуждают в долях, создавая долевую собственность на имущество 50 на 50», — рассказала Корабель. Она также отметила, что судебный раздел стоит гораздо дороже и занимает больше времени.

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