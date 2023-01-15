Юрист перечислила причины конфисковать имущество у граждан

Юрист Кудерко: недвижимое имущество могут отнять за его использование не по назначению

Недвижимое имущество могут отнять за его использование не по назначению. Причины конфискации назвала юрист Елена Кудерко в беседе с агентством «Прайм».

По словам Кудерко, за захламление или использование объектов не по назначению уполномоченный орган вначале направит собственнику предупреждение, затем назначает срок для устранения нарушения. После объект через суд могут продать. Средства, полученные с продажи, собственнику вернут, но удержат все расходы за устранение нарушений.

Также собственник квартиры может лишиться ее за создание в ней хостела, а владельцы гаражей могут потерять их за устройство там склада или бизнеса, напомнила юрист. Однако в Жилищном комплексе установлено исключение, разрешающее обустраивать офис в жилом помещении.

Ранее юрист Сергей Струнков дал советы по сдаче жилья в аренду при отъезде. Он рекомендовал тщательного составить договор с арендатором. Среди прочих пунктов необходимо прописать условия аренды, наличие страхового депозита и ответственность за просрочку платежа.