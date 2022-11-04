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12:44, 4 ноября 2022Среда обитания

Россиянам дали советы по сдаче жилья в аренду при отъезде

Юрист Струнков: сдавать жилье в аренду при отъезде необходимо легально

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

При долгом отъезде сдавать квартиру необходимо легально, чтобы избежать штрафов и пеней. В таком случае необходимо зарегистрироваться в качестве самозанятого. Советы по сдаче жилья в аренду во время длительного отсутствия в стране россиянам дал юрист, партнер NOVATOR Legal Group Сергей Струнков. Об этом сообщает «Российская газета».

Юрист подчеркнул необходимость помнить о налоговом резидентстве. Подобный статус можно утратить, если находиться за границей более шести месяцев. При статусе самозанятого налог от дохода при сдаче жилья достигнет четыре процента. Жилье также стоит застраховать от взрыва газа, пожара, стихийных бедствий и прочих повреждений.

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Эксперт также рекомендовал тщательного составить договор с арендатором. Среди прочих пунктов необходимо прописать условия аренды, наличие страхового депозита и ответственность за просрочку платежа. В документе должен отсутствовать пункт о возможности продать недвижимость.

Ранее специалисты Росреестра заявили, что основная ошибка, которую допускают россияне при регистрации ипотеки через центры госуслуг или в электронном виде — неправильное указание регистрационного действия при формировании заявления. Из-за подобного недочета может возникнуть несоответствие пакета документов.

Нина Ташевская
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