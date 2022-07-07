Названы основные ошибки россиян при регистрации ипотеки

В Росреестре назвали частой ошибкой при регистрации ипотеки неверные реквизиты для оплаты

Основная ошибка, которую допускают россияне при регистрации ипотеки через центры госуслуг или в электронном виде — неправильное указание регистрационного действия при формировании заявления. Из-за подобного недочета может возникнуть несоответствие пакета документов, сообщают специалисты Росреестра, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Другой частой ошибкой эксперты назвали оплату госпошлины по неверным реквизитам или не в полном объеме. Кроме того, иногда заявители приносят неполный состав документов, некорректно прописывают кадастровый номер или не указывают право на владение имуществом залогодателем, дату и номер регистрации этого права в ЕГРН.

В закладной бывают ошибки при описании предмета и обязательства или не стоят подписи залогодателя. При электронной регистрации одной из главных ошибок эксперты назвали отсутствие на документе электронной подписи.

Представители Росреестра подытожили, что ошибки при оформлении регистрации чаще всего происходят из-за недоработки комплекта документов сторонами сделки, а также неполучения актуальной информации из ЕГРН о выбранном объекте недвижимости перед ее заключением.

Ранее в июле финансист Николай Переславский раскрыл россиянам способы сократить платежи по ипотеке. Среди них — досрочное частичное погашение, при котором сокращается размер платежа, а не срок кредита, а также рефинансирование кредита, если ставка хотя бы на 1,5 процента ниже текущей, а с момента получения кредита прошло не более трех лет.