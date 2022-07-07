Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Названы основные ошибки россиян при регистрации ипотеки

В Росреестре назвали частой ошибкой при регистрации ипотеки неверные реквизиты для оплаты

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Основная ошибка, которую допускают россияне при регистрации ипотеки через центры госуслуг или в электронном виде — неправильное указание регистрационного действия при формировании заявления. Из-за подобного недочета может возникнуть несоответствие пакета документов, сообщают специалисты Росреестра, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Другой частой ошибкой эксперты назвали оплату госпошлины по неверным реквизитам или не в полном объеме. Кроме того, иногда заявители приносят неполный состав документов, некорректно прописывают кадастровый номер или не указывают право на владение имуществом залогодателем, дату и номер регистрации этого права в ЕГРН.

В закладной бывают ошибки при описании предмета и обязательства или не стоят подписи залогодателя. При электронной регистрации одной из главных ошибок эксперты назвали отсутствие на документе электронной подписи.

Материалы по теме:
Как на базаре. Москвичи начали продавать свои квартиры со скидками. Прекратится ли от этого рост цен на жилье?
Как на базаре.Москвичи начали продавать свои квартиры со скидками. Прекратится ли от этого рост цен на жилье?
7 мая 2022
В России выросли ставки по ипотеке. Что будет с рынком жилья и кто еще может взять льготную ипотеку?
В России выросли ставки по ипотеке.Что будет с рынком жилья и кто еще может взять льготную ипотеку?
3 апреля 2022

Представители Росреестра подытожили, что ошибки при оформлении регистрации чаще всего происходят из-за недоработки комплекта документов сторонами сделки, а также неполучения актуальной информации из ЕГРН о выбранном объекте недвижимости перед ее заключением.

Ранее в июле финансист Николай Переславский раскрыл россиянам способы сократить платежи по ипотеке. Среди них — досрочное частичное погашение, при котором сокращается размер платежа, а не срок кредита, а также рефинансирование кредита, если ставка хотя бы на 1,5 процента ниже текущей, а с момента получения кредита прошло не более трех лет.

Ударная волна
Полина Кислицына
Обсудить
Последние новости
Путин ответил на призыв победить Россию на поле боя фразой «пусть попробуют»
Эскизы Карла Лагерфельда продали на аукционе за 23 миллиона рублей
Сомнолог предложила эффективные способы побороть бессонницу
Путин заявил о десятилетиях агрессии коллективного Запада
Российского полковника из Военно-воздушной академии заподозрили в коррупции
Россиянам дали совет по инвестициям в криптовалюту
Путин оценил договороспособность России по Украине
Путин указал на ненужность России Западу
Путин порассуждал о сломе миропорядка из-за политики Запада
Азербайджан обвинил Армению в обстреле позиций
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.