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Россиянам раскрыли способы сократить платежи по ипотеке

Финансист Переславский: частичное погашение и рефинансирование снижают платеж по ипотеке

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский в беседе с агентством «Прайм» раскрыл россиянам способы сократить платежи по ипотеке.

По словам специалиста, один из таких способов — досрочное частичное погашение, при котором сокращается размер платежа, а не срок кредита. Это менее выгодно, но поможет снизить нагрузку на кошелек заемщика сразу, заметил Переславский.

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Другая возможность уменьшить ипотечный платеж — рефинансирование кредита. Однако этот способ актуален в случае, если ставка хотя бы на 1,5 процента ниже текущей, а с момента получения кредита прошло не более трех лет. Третий вариант — пересмотр банком условий кредитования. «Если заемщик добросовестный, "идет" год-два без просрочек, то банк по просьбе заемщика может пересмотреть условия договора в пользу уменьшения процентной ставки», — объяснил финансист.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство запустит льготную промышленную ипотеку со ставкой пять процентов годовых осенью 2022 года. Речь идет о льготной программе, которая позволит предприятиям брать кредиты по сниженной ставке на покупку недвижимости напрямую у промышленного девелопера.

Впервые о намерении запустить в России промышленную ипотеку по сниженной ставке стало известно 6 июня. Михаил Мишустин поручил проработать вопрос внедрения нового типа льготных кредитов Минпромторгу, Минфину, Минэкономразвития при участии глав некоторых регионов.

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Марина Совина
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