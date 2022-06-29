Правительство назвало срок запуска нового вида ипотеки под пять процентов

Премьер-министр Мишустин заявил, что новую ипотеку под 5 процентов запустят осенью

Российское правительство запустит льготную промышленную ипотеку со ставкой пять процентов годовых осенью 2022 года. Такой срок появления нового вида кредитов с господдержкой назвал премьер-министр Михаил Мишустин, пишет РИА Новости.

«Считаем, что до осени мы точно этот режим полностью отработаем и запустим. И ставка будет 5 процентов. Я думаю, для нашей промышленности это будет хорошее подспорье», — заявил глава кабмина. Речь идет о льготной программе, которая позволит предприятиям брать кредиты по сниженной ставке на покупку недвижимости напрямую у промышленного девелопера.

Впервые о намерении запустить в России промышленную ипотеку по сниженной ставке стало известно 6 июня. Михаил Мишустин поручил проработать вопрос внедрения нового типа льготных кредитов Минпромторгу, Минфину, Минэкономразвития при участии глав некоторых регионов.

В начале мая правительство объявило о запуске новой льготной ипотеки под пять процентов для IT-специалистов. Как пояснил глава кабмина, кредит на покупку квартиры по выгодной ставке могут оформить сотрудники аккредитованных компаний в сфере информационных технологий. Власти ожидают, что до конца 2024 года выдадут по этой программе около 50 тысяч займов на общую сумму около 240 миллиардов рублей.