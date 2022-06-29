Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Правительство назвало срок запуска нового вида ипотеки под пять процентов

Премьер-министр Мишустин заявил, что новую ипотеку под 5 процентов запустят осенью

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Российское правительство запустит льготную промышленную ипотеку со ставкой пять процентов годовых осенью 2022 года. Такой срок появления нового вида кредитов с господдержкой назвал премьер-министр Михаил Мишустин, пишет РИА Новости.

«Считаем, что до осени мы точно этот режим полностью отработаем и запустим. И ставка будет 5 процентов. Я думаю, для нашей промышленности это будет хорошее подспорье», — заявил глава кабмина. Речь идет о льготной программе, которая позволит предприятиям брать кредиты по сниженной ставке на покупку недвижимости напрямую у промышленного девелопера.

Впервые о намерении запустить в России промышленную ипотеку по сниженной ставке стало известно 6 июня. Михаил Мишустин поручил проработать вопрос внедрения нового типа льготных кредитов Минпромторгу, Минфину, Минэкономразвития при участии глав некоторых регионов.

В начале мая правительство объявило о запуске новой льготной ипотеки под пять процентов для IT-специалистов. Как пояснил глава кабмина, кредит на покупку квартиры по выгодной ставке могут оформить сотрудники аккредитованных компаний в сфере информационных технологий. Власти ожидают, что до конца 2024 года выдадут по этой программе около 50 тысяч займов на общую сумму около 240 миллиардов рублей.

Ударная волна
Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Назван ответ России на отказ Норвегии пропустить грузы на Шпицберген
Россия сможет продавать мясо и молоко Нигерии
Россиянам стала доступна уникальная возможность в сети
В Турции спасли зависшую на парашюте россиянку с детьми
Двое россиян предстанут перед судом за нападение на ОМОН в составе банды Басаева
79-летний мужчина застрелил 21-летнюю жену за желание развестись
Блогерша изменилась до неузнаваемости с помощью макияжа и удивила фанатов
Российского школьника заподозрили в интернет-мошенничестве
Стало известно о свадьбе дочери Тутберидзе
Москвичи сделали перепланировку и вызвали гнев соседей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.