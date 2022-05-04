Власти объявили о запуске льготной ипотеки под пять процентов

Правительство России запустило льготную ипотеку для IT-специалистов со ставкой 5 процентов

В России запускают программу льготной ипотеки со ставкой в пять процентов годовых для IT-специалистов. Об этом объявил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

«Кредит на покупку квартиры по выгодной ставке до пяти процентов годовых смогут оформить сотрудники аккредитованных компаний в сфере информационных технологий», — пояснил премьер министр. Власти ожидают, что до конца 2024 года выдадут около 50 тысяч подобных займов на общую сумму порядка 240 миллиардов рублей. Лимит по ипотеке для айтишников составит 18 миллионов рублей в городах миллионниках и 9 миллионов рублей — в остальных регионах, добавил Мишустин.

В конце апреля вице-премьер Марат Хуснуллин допустил, что льготную ипотеку для IT-специалистов запустят в течение месяца. Как уточнил политик, если действующих мер поддержки рынка жилья не будет хватать, власти предложат новые. По словам Хуснуллина, хороший оборот в России набирает программа семейной ипотеки.

Ранее стало известно, что правительство в 2022 году из резервного фонда выделит для Минцифры 1,5 миллиарда рублей на субсидирование льготной ипотеки не менее чем 10 тысячам IT-специалистов. На нее могут рассчитывать айтишники в возрасте от 22 до 40 лет.