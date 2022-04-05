На льготную ипотеку для IT-специалистов направят 1,5 миллиарда рублей

Правительство выделило ₽1,5 млрд на субсидирование льготной ипотеки для IT-специалистов

Правительство России в 2022 году из резервного фонда выделит для Минцифры 1,5 миллиарда рублей на субсидирование льготной ипотеки не менее чем 10 тысяч IT-специалистов. Соответствующее распоряжение в понедельник, 4 марта, подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно распоряжению кабмина, деньги будут направлены ДОМ.РФ для возмещения банкам недополученных доходов по ипотечным кредитам для сотрудников аккредитованных IT-организаций.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что льготную ипотеку смогут получить IT-специалисты в возрасте от 22 до 40 лет с доходом от 200 тысяч рублей в месяц в городах миллионниках и от 150 тысяч рублей в регионах. Позже ведомство предложило снизить минимальный порог дохода для получения льготной ипотеки для работников IT-сферы, распространив ее на специалистов возрасте от 22 до 45 лет с доходом от 150 тысяч рублей в месяц для городов-миллионников и от 100 тысяч рублей для регионов.