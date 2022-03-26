IT-специалистам назвали условия для получения льготной ипотеки

Минцифры назвало условия для получения льготной ипотеки российским IT-специалистам

В Минцифры назвали условия, при которых российские IT-специалисты смогут получить льготную ипотеку. В ведомстве уточнили, что на нее могут рассчитывать айтишники в возрасте от 22 до 40 лет, передает ТАСС.

«Льготную ипотеку смогут получить ИТ-специалисты в возрасте от 22 до 40 лет с доходом от 200 тысяч рублей в месяц в городах миллионниках и от 150 тысяч рублей в регионах», — прокомментировал глава министерства Максут Шадаев. Еще он добавил, что проект постановления по предоставлению отсрочки от армии ИТ-специалистам уже находится в правительстве.

В конце марта президент России Владимир Путин одобрил повышение ставки по льготной ипотеке — она вырастет с 7 до 12 процентов годовых. Кроме того, увеличится максимальный размер кредита: в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области лимит достигнет 12 миллионов рублей, а в остальных регионах — 6 миллионов рублей.

По подсчетам аналитиков «Бест-Новострой», ежемесячный платеж по льготной ипотеке в Москве при новых условиях составит 123,3 тысячи рублей. Но из-за увеличившейся ставки — с 7 до 12 процентов годовых — вырастут платежи и переплата. Общая переплата по ипотеке за 30 лет составит 32,4 миллиона рублей при покупке квартиры стоимостью 14,1 миллиона рублей.

Как показали данные Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), Россию в апреле могут покинуть 70-100 тысяч человек в рамках «второй волны» эмиграции IT-специалистов. В свою очередь представители Минцифры выступили категорически против введения ограничений на передвижения айтишников. Сообщения об ограничениях на выезд из России для айтишников опровергали и в Кремле.