Назван размер платежей по измененной льготной ипотеке

Ежемесячный платеж по льготной ипотеке на новых условиях составит 123,3 тысячи рублей

Ежемесячный платеж по льготной ипотеке в Москве при новых условиях составит 123,3 тысячи рублей. Такую сумму назвали аналитики «Бест-Новострой», сообщает «РБК».

Повышение лимита по льготной ипотеке расширило возможности граждан для покупки квартир — теперь с учетом первого взноса в 20 процентов можно купить недвижимость стоимостью до 15 миллионов рублей. В московском регионе насчитается 49,1 тысячи лотов, подходящих под такой бюджет, — это 73 процента от общего предложения.

Но из-за увеличившейся ставки — с 7 до 12 процентов годовых — вырастут платежи и переплата. Общая переплата по ипотеке за 30 лет составит 32,4 миллиона рублей при покупке квартиры стоимостью 14,1 миллиона рублей.

При этом условия семейной ипотеки остались на прежнем уровне: сумма кредита равна 12 миллионам рублей, а минимальная ставка сохранилась в пределах 6 процентов годовых. При первоначальном взносе в 15 процентов и сроке кредита на 30 лет ежемесячный платеж составит 71,9 тысячи рублей.

Ранее в марте эксперты оценили последствия новых условий по льготной ипотеке для рынка недвижимости. По словам аналитиков, изменение условий может замедлить выход на рынок жилищных проектов. Застройщикам станет сложнее продавать квартиры, поэтому строительство в стране замедлится.