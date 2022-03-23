Оценены последствия новых условий по льготной ипотеке

Эксперты заявили, что повышение ставок по льготной ипотеке замедлит выход новых проектов

Новые условия по льготой ипотеке на новостройки могут замедлить выход на рынок жилищных проектов. Так последствия повышения ставок по доступным кредитам оценили опрошенные РИА Новости эксперты.

По прогнозам ипотечного эксперта Андрея Бархоты, застройщикам будет сложнее продавать квартиры, и в ближайшие шесть-девять месяцев в России случится замедление жилищного строительства. Аналитик компании «Фридом Финанс» Владимир Чернов предположил, что кредиты на жилье под 12 процентов окажутся слишком дорогими для многих россиян — девелоперы могут столкнуться со снижением спроса и прибыли уже в апреле.

Как пояснил эксперт, чтобы оставаться на плаву, застройщики будут вынуждены делать значительные скидки на квартиры. Однако, учитывая стремительный рост цен на стройматериалы, компании рискуют потерпеть серьезные убытки.

«После повышения ипотечных ставок спрос на жилье начнет снижаться, доходы девелоперов могут упасть в полтора-два раза, так как в последние два года именно льготная ипотека являлась двигателем увеличения продаж на рынке недвижимости», — пояснил Чернов.

Ранее 23 марта президент России Владимир Путин одобрил повышение ставки по льготной ипотеке — она вырастет с 7 до 12 процентов годовых. Кроме того, увеличится максимальный размер кредита: в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области лимит достигнет 12 миллионов рублей, а в остальных регионах — 6 миллионов рублей.

