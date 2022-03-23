Президент Путин поддержал повышение ставки по льготной ипотеке для Москвы и Петербурга

Президент России Владимир Путин одобрил повышение ставки по льготной ипотеке. Глава государства также согласился с предложением правительства увеличить предельный размер льготных кредитов на квартиры в новостройках, сообщает «РИА Новости».

На фоне роста ключевой ставки Центробанка ставка по льготным программам поднимется до 12 процентов — ранее она составляла 7 процентов. Путин отметил, что даже в таком случае она будет почти в два раза ниже рыночной. На совещании с кабмином президент заявил, что власти продолжат регулировать программу по льготным кредитам на жилье в новостройках.

«Сегодня ставка по такой льготной ипотеке 7 процентов, а предельный размер кредита для всех регионов один и составляет 3 миллиона рублей», — отметил президент. Правительство предложило внести изменения в программу и увеличить размер льготной ипотеки для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей до 12 миллионов рублей, а для остальных регионов — до 6 миллионов. «Давайте сделаем это, согласен», — ответил Путин.

Предложение повысить ставку и увеличить предельный размер льготной ипотеки вынес зампред правительства Марат Хуснуллин. Он считает, что таким образом получится поддержать отрасль и избежать снижения уровня выдачи ипотеки по итогам 2022 года. Хуснуллин добавил, что инициатива согласована с Центробанком и Минфином и при поддержке президента вступит в силу в начале апреля.