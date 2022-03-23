Правительство предложило новую ставку по льготной ипотеке

Вице-премьер Хуснуллин предложил поднять ставку по льготной ипотеке до 12 процентов

С 1 апреля в России предложили повысить ставку по льготной ипотеке с 7 до 12 процентов, а также увеличить максимальный размер кредита. Об этом сообщил зампред правительства Марат Хуснуллин, передает РИА Новости.

«У нас действует до 1 июля льготная ипотечная программа для кредитов до 3 млн по ставке 7%. Сейчас считаем, что пришло время изменить параметры, вернуться к тому, как они были ранее. А именно, поднять ставку до 12%, в сегодняшних условиях это неплохая ставка», — заявил вице-премьер.

Помимо новой ставки, Хуснуллин предложил увеличить лимиты по кредитам в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области до 12 миллионов рублей, а в регионах с менее дорогим жильем — до 6 миллионов рублей.