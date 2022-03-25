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Кремль опроверг сообщения об ограничениях на выезд из России IT-специалистов

Песков назвал уткой сообщения о подготовке ограничений на выезд из России IT-специалистов

Фото: Pixabay

Сообщения в соцсетях о подготовке ограничений на выезд из страны специалистов IТ-отрасли или дополнительных проверок в их адрес являются очередной уткой, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Попросту говоря, об этом не может быть и речи. Это было бы нарушением конституционных прав граждан, будь они сотрудниками IТ-отрасли или нет. (...) Короче говоря, речь идет об очередной "утке"», — опроверг он распространившуюся информацию. Песков в этой связи напомнил о недавних инициативах и актах по поддержке сотрудников IТ-сферы.

Ранее 25 марта представители Минцифры выступили категорически против введения ограничений на передвижения айтишников. Отмечалось, что подобные меры, будь они введены, могут привести к увеличению оттока специалистов за границу и в целом деструктивно отразиться на IT-отрасли.

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Алина Гончарова
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