Стивен Сигал рассказал о первой встрече с Путиным

Актер Стивен Сигал: Разговор о боевых искусствах стал началом большой дружбы с Путиным

Американский актер Стивен Сигал рассказал о первой встрече с президентом России Владимиром Путиным. Деталями о том дне он поделился в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.

По словам знаменитости, на одном мероприятии в России к нему подошел человек и сказал, что кое-кто хочет с ним встретиться и поговорить о боевых искусствах. «И я понял, о ком он говорил», — поделился актер своими воспоминаниями.

После этого Сигал поехал в дом российского лидера. «Я сел рядом с ним, мы поговорили, и это стало началом большой дружбы», — сказал артист и отметил, что во время разговора с Путиным его внимание привлекла статуя создателя дзюдо, японского мастера Дзигоро Кано в натуральную величину.

Ранее Сигал назвал Путина величайшим лидером в мире.