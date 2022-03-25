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В Минцифры высказались о введении ограничений на передвижения IT-специалистов

Минцифры выступило против любых ограничений на передвижения IT-специалистов

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Минцифры высказались о введении ограничений на передвижения IT-специалистов. Сообщение ведомства передает ТАСС.

Представители Минцифры выступили категорически против введения ограничений на передвижения айтишников. «Минцифры России не поддерживает любые законодательные ограничения, связанные с передвижением IТ-кадров и их трудоустройством», — говорится в официальном заявлении.

В ведомстве считают, что такие меры могут привести к увеличению оттока специалистов за границу и в целом деструктивно отразиться на IT-отрасли.

Согласно прогнозу Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), в апреле Россию могут покинуть 70-100 тысяч специалистов в сфере IT.

Ранее глава InfoWatch Наталья Касперская рассказала, что в конце февраля-начале марта из России уехало большое количество айтишников. «Мчатся они в основном в ближайшее зарубежье», — сообщила она. По мнению Касперской, для улучшения ситуации нужны не только меры материальной поддержки, но и различные пиар-мероприятия.

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Евгения Наумова
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