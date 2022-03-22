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Спрогнозирован отъезд до 100 тысяч IT-специалистов из России

В РАЭК спрогнозировали отъезд 70-100 тысяч IT-специалистов из России в апреле

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Россию в апреле могут покинуть 70-100 тысяч человек в рамках «второй волны» эмиграции IT-специалистов, их отъезд спрогнозировали в Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), передает «Интерфакс».

Там отметили, что в рамках первой волны страну уже покинули около 50-70 тысяч айтишников. Вторую волну сдерживают только дорогие билеты и рост цен на жилье. «Русских никто не ждет, и нет финансовой связности, невозможно транзакции проводить», — заявил глава РАЭК Сергей Плуготаренко.

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Ранее глава группы InfoWatch Наталья Касперская заявила, что в конце февраля — начале марта Россию покинуло большое количество IT-специалистов. «"Табуны" айтишников, не разбирая дороги, куда-то помчались. Мчатся они в основном в ближайшее зарубежье», — отметила она.

Некоторые IT-специалисты действительно уезжают из России, но речь не идет о росте увольнений, сказали в Head Hunter. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры подготовить предложения по поддержке IT-специалистов. Новые меры должны коснуться как айтишников, проживающих в России, таких и тех специалистов, которые в настоящее время находятся за границей и планируют возвращение.

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Платон Щукин
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